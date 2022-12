Locales

Transporte interdepartamental sin acuerdo: no descartan movilizaciones y paros

La Coordinadora del sector interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) emitió un comunicado este lunes en el que dio a conocer sobre una reunión del plenario de mesas directivas de los sindicatos que integran la coordinadora para dar a conocer lo acontecido en la última reunión del Ámbito Multisectorial llevada a cabo el 14 de diciembre.

Allí, según informan, se comunicó que el Poder Ejecutivo expresó que el próximo aumento salarial (1º de enero de 2023) “no se contemplaría ningún porcentaje” de recuperación de la pérdida que registran los trabajadores del sector.

Ante esta situación, Unott anunció que resolvieron realizar movilizaciones y asambleas sectoriales, sin descartar otras medidas, para los próximos días y que el plenario quede en sesión permanente esperando el ámbito generado para este miércoles (9:00 horas), convocado por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, convocarán nuevamente a todas las mesas sindicales para este miércoles en el local sindical para “evaluar” los resultados del ámbito. “En horas de la tarde también se generó una reunión de la Mesa Ejecutiva de Unott, donde se comunicó lo actuado. Se define la participación de la Comisión de Conflictos de la reunión del miércoles”, señala el comunicado.

Movilizaciones y posibles paros

En diálogo con Montevideo Portal, el dirigente de la Unott Juan Arellano aseguró que el año pasado en la mesa de negociación se había acordado la recuperación (no dentro del aumento anual) porque en el 2020 se subió la tarifa de los boletos, pero no el salario de los trabajadores, sin embargo, ese desfasaje se mantiene actualmente.

En este sentido, el dirigente aseguró que hay un desacuerdo en cuanto a la cifra de la inflación. “Economía largo y dijo que el número era de un 8,4% —que nunca nos pudieron explicar por qué ese número—, mientras que a nosotros el Cuesta Duarte nos había dado un 10,75%. Ahí teníamos una diferencia de más de dos puntos, entonces quedamos que firmamos por 8,4%, pero quedamos en discutir lo demás”, dijo Arellano.

“Por lo menos, se había reconocido que los salarios no podían caer, incluso el gobierno mismo dijo que los trabajadores no iban a tener caída salarial. Resulta que ahora cuando fuimos a firmar nos dieron solo el 3% y no la inflación. Lo que necesitamos es la recuperación esa que habíamos perdido, pero ahora nos dijeron que nos daban nada”, agregó.

Otro de los reclamos de la coordinadora de interdepartamentales es la situación de 50 trabajadores que están en seguro de paro como consecuencia de la pandemia. Hasta ahora no pudieron volver al trabajo y el sustento económico finaliza a final de este año.

Finalmente, hay un tercer punto que tiene relación con la falta de cumplimiento sobre algunos acuerdos por parte de los empresarios. Según dijo Arellano, algunas empresas acordaron no trabajar sin guardia, sin embargo, en plena pandemia comenzaron a surgir los incumplimientos.

“Con algunas empresas tenemos acuerdo de no trabajar sin guardia y hubo empresas que empezaron a incumplir en la pandemia porque se les dio la gana. Cuando el ministerio nos llamó y nos pidió colaboración para hacer planillas para llevar el registro y nos pidieron que hiciéramos control de temperatura, que no nos correspondía, pero dijimos que sí, que estábamos de acuerdo porque era una manera de colaborar con todo este tema. Esa empresa se dio lujo de sacar los guardas en plena pandemia y nadie les dijo nada: choferes haciendo mil kilómetros solos, controlando boletos, con encomienda arriba y todavía las premian con líneas nuevas”, criticó.

“Ayer nos reunimos acá [en la coordinadora], como llegamos a la conclusión de la reunión el miércoles, en la tarde llamamos a una reunión a Unott para que ellos también estén contaminados en este lío y que la comisión de conflicto nos acompañara [al encuentro convocado por el Ministerio de Trabajo], entonces el miércoles vamos a ir tres compañeros de la coordinadora y tres de la Unott de la comisión de conflicto”, informó.

Arellano aseguró que dependiendo del resultado de la reunión de este miércoles verán cómo siguen hacia adelante y no descartó realizar paros ni movilizaciones, conflicto que afectaría a miles de uruguayos que por estas fechas deciden ir al interior del país para pasar las fiestas con sus familias.

“Son fechas que nos trajeron ellos: nosotros queríamos discutir en marzo y setiembre, y ahora resulta que nos trajeron a negociar en julio y enero”, concluyó.

