Tránsito en la Rambla de Montevideo afectado y con demoras: a qué se debe y hasta qué hora

Durante las últimas horas, el tránsito de la Rambla de Montevideo se vio afectado debido a un evento deportivo de la Policía Científica.
La Intendencia de Montevideo aseguró a Montevideo Portal que el corte se da en la senda sur entre Ciudad de Guayaquil y Costa Rica. La medida seguirá activa hasta la hora 21:00, cuando el evento finalice.
Policía Científica celebra la primera edición de su corre caminata, la cual tiene una distancia de 5 kilómetros. La carrera dio inicio sobre las 19:00 horas, y tiene todos los cupos que salieron a la venta agotados.
Además, la comuna informó de otros desvíos para las últimas horas de este sábado. El tramo entre la Avenida Agraciada, Carlos María Ramírez y Camino Castro estará cortado hasta las 00:00, al igual que en las calles Carlos María Ramírez, entre Herrera y Obes, y Avenida Agraciada.
