Policiales

Trágico: mujer de 77 años murió y su compañero de 85 sufrió heridas en accidente de taxi

Una persona falleció y otra resultó herida en un accidente ocurrido el jueves en el kilómetro 31 de la ruta 6, a la altura de la localidad canaria de Sauce.

De acuerdo con el reporte policial, el siniestro se produjo cuando un taxi intentó girar a la izquierda y fue embestido de atrás por una camioneta.

En el taxi viajaban una mujer de 77 años que murió a causa del impacto, y un hombre de 85 que fue hospitalizado. En el centro de salud se le diagnosticó traumatismo de hombro, y su vida no correría peligro.

El conductor del taxi, de 50 años, resultó ileso, al igual que el conductor de la camioneta, un hombre de 70.

El caso está en manos de Fiscalía.