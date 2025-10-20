Trágico: joven asistente de belleza muere por “jugar” con “gas de la risa”

Internacionales

Amy Louise Leonard tenía 20 años y residía en la localidad británica de Bolton, donde se dedicaba al maquillaje, labor sobre la que publicaba contenido en redes sociales.

El 29 de setiembre, la joven enfermó de manera inesperada y fue hospitalizada. Cuando los médicos asistieron a Amy descubrieron coágulos en sus órganos vitales, situación que tres días más tarde le produjo la muerte.

“No sabía que Amy Lou había sido ingresada en el hospital hasta que me lo dijeron. Fui directamente y le pregunté qué había pasado”, dijo Catrina Proctor, madre de la joven, en declaraciones recogidas por el periódico Daily Mail.

En el lecho, que sería de muerte, la maquilladora le confesó a su progenitora que, en los últimos tiempos, había estado “jugando” con gas de la risa o hilarante, nombre con el que se conoce al óxido nitroso.

Según el relato de Proctor, Amy había utilizado globos inflados con el mencionado gas, que actualmente está clasificado como una droga ilegal en Gran Bretaña, y quienes lo usen o suministren enfrentan cargos criminales.

Desconsolada, Proctor pidió que se tomen medidas más enérgicas contra las tiendas que venden óxido nitroso y busca concienciar sobre los peligros de la droga.

“No sabía nada de globos. Los había visto en la calle, pero nada más. Ojalá hubiera sabido, cuando Amy Lou me dijo que tenía niveles bajos de hierro, que los globos eran la verdadera causa de sus dolores en las piernas”, refirió.

“No quiero que esto le pase a ninguna otra familia. Los globos no son inofensivos. ¿Qué tiene de malo simplemente disfrutar con amigos sin tener que drogarse? ¿Qué tiene de malo un par de vinos y bailar?”, planteó.

Último video

Desde la ambulancia que la llevaba al hospital, Amy grabó un último video con el fin de evitar que otras personas sufrieran el mismo desenlace. “El uso del gas podría privar al cerebro de oxígeno, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y poner una tensión grave en el corazón y los pulmones”, dijo, y detalló que sus piernas habían quedado “destrozadas”, que presentaba un sistema nervioso “fallido” y que experimentaba notorias dificultades para caminar.

“Dejen los globos porque acabaréis como yo”, insistió en su mensaje, según recoge la cadena noticiosa BBC.

En Reino Unido, el consumo de óxido nitroso tuvo un gran crecimiento durante la pandemia entre jóvenes de 16 a 24 años. Algo preocupante para las autoridades sanitarias, ya que la sustancia, que se suele inhalar directamente de los globos que han sido llenados con aerosoles de uso culinario, puede desembocar en consecuencias médicas graves. Debido a sus efectos psicoactivos, la posesión de este gas pasó a ser delito en Inglaterra y en Gales en 2023.

El abuso de este gas puede llevar a una deficiencia de vitamina B12, lo que genera daños neurológicos. La organización DrugWatch advierte que los síntomas incluyen sensaciones de hormigueo, entumecimiento en extremidades, inestabilidad al caminar, debilidad muscular, rigidez o espasmos.

En duelo por su hija, Catrina Proctor instó a otros padres a vigilar posibles señales de consumo.

“Simplemente, estén atentos a esas señales y si los chicos las muestran, llévenlos directamente al hospital”.