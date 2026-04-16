Trágico: hacían un reportaje sobre una peligrosa carretera y sufrieron gravísimo accidente

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En un hecho cargado de trágica ironía, dos jóvenes profesionales de las comunicaciones sufrieron un grave accidente mientras trabajaban en un reportaje sobre seguridad vial.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer en la carretera BR-381 a la altura del municipio de Sabará, en el área metropolitana de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.

La periodista Alice Ribeiro, de 35 años, y el camarógrafo Rodrigo Lapa trabajaban para el canal Band y habían ido a ese lugar para cubrir el inicio de las obras que se estaban llevando a cabo para convertir en doble vía la ruta en ese tramo, considerado de alta peligrosidad. Cuando se disponían a regresar a los estudios de TV, sufrieron un violento choque frontal con un camión.

Repórteres da Band sofrem acidente na BR-381 após reportagem sobre os perigos da rodovia.

O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa morreu, e a repórter Alice Ribeiro ficou gravemente ferida. pic.twitter.com/LqNx0IgvnZ — Logística & Infraestrutura (@LogInfra) April 15, 2026

Rodrigo, que iba al volante, murió de inmediato a causa del impacto. Mientras tanto, Alice fue trasladada en helicóptero al Hospital João XXIII. Según informaron familiares de la joven al portal noticioso G1, la reportera se encuentra en cuidados intensivos y en estado de coma. Los estudios que se le realizaron revelaron una lesión cerebral traumática, así como fracturas en todo el cuerpo.

En un comunicado, Band expresó su profundo pesar por lo sucedido y afirmó que ya está brindando toda la asistencia necesaria a las familias de las víctimas. Asimismo, indicó que está a la espera de los resultados de la investigación sobre las causas del accidente.

La Policía Civil del estado de Minas Gerais solicitó la presencia de peritos forenses en el lugar de los hechos para recabar pruebas que respalden la investigación. La institución indicó que investigará la causa y las circunstancias del incidente.

Alice Ribeiro es originaria de Belo Horizonte, está casada y es madre de un bebé de 10 meses. Se graduó como comunicadora en 2015 y, tras pasar por varios medios, se unió a Band en 2021. En un principio trabajaba en Brasilia, pero en 2024 pasó a desempeñarse en su ciudad natal.

Rodrigo Lapa tenía 49 años y era oriundo de Porto Alegre; lo sobreviven su esposa y una hija de 6 años.

Tras haber trabajado en Band Minas entre 2022 y 2024, regresó a la emisora en diciembre de 2025. Participó en importantes coberturas como el carnaval de Bosnia-Herzegovina y la tragedia de las lluvias en la región de Zona da Mata.

Rodrigo también era payaso profesional y llevaba el arte del circo a los niños hospitalizados.