Tragedia: una menor murió electrocutada tras cometer error común con su teléfono

Las autoridades brasileñas investigan la muerte de una adolescente de 15 años, quien falleció el pasado lunes luego de recibir una descarga eléctrica en su casa en Augusto Corrêa, una localidad rural en el estado de Pará.

Según informara el medio local G1, en la noche del jueves 15 de enero la joven recibió una potente descarga eléctrica cuando usaba su celular. En el momento de la tragedia, el aparato estaba conectado a la corriente, algo desaconsejado por todos los fabricantes de teléfonos.

La menor, identificada como Beatriz Costa Diniz, fue encontrada por su padre, desvanecida en el salón de su casa. La víctima fue trasladada a un hospital en la ciudad de Jutaí, a unos 30 minutos de distancia. Al constatar la gravedad de su cuadro, los médicos decidieron trasladarla al Hospital Metropolitano, en el área metropolitana de Belém, donde el pasado 19 de enero dejó de existir.

Tras realizar pericias forenses, la Justicia entregó el cuerpo a los deudos el martes 20 y el velorio y el sepelio se efectuaron ayer.

En redes sociales, la muerte de Beatriz causó conmoción entre los residentes de Augusto Corrêa, donde viven unas 40.000 personas.

La adolescente era muy conocida en la comunidad, en la cual, además de estudiar, ayudaba a complementar los ingresos familiares vendiendo alimentos en los ómnibus.

Equatorial Pará, empresa concesionaria del servicio eléctrico en el lugar, envió un equipo técnico al lugar para verificar informes de fluctuaciones en la red que abastece la zona y no identificó registros de anomalías en los últimos 30 días. Además, manifestó estar dispuesta a ayudar a las autoridades con las investigaciones.

La Policía Civil informó que la comisaría de Augusto Corrêa investiga el incidente como muerte accidental. Según la Policía, se solicitaron oportunamente exámenes forenses para esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar la causa de la muerte.

La compañía energética reforzó la importancia de tomar precauciones al utilizar dispositivos electrónicos, aconsejando que no se deben manipular celulares y otros equipos mientras estén enchufados a un tomacorriente. Esa sugerencia figura en los manuales de uso de casi todos los teléfonos celulares, pero no siempre es tenida en cuenta.