Tragedia: un niño y un adulto fallecieron en vuelco de auto con demasiados ocupantes

Policiales

Un niño y un adulto murieron en un accidente de tránsito ocurrido sobre las 20:30 horas del martes en el departamento de Rivera.

Según adelantara el medio local Hora Uno y confirmara luego Policía Caminera, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la ruta 27. Allí, y en circunstancias a establecer, un automóvil Ford modelo Ka que viajaba de Rivera a Vichadero despistó y volcó.

El auto, con capacidad máxima para cinco ocupantes, trasladaba a nueve personas.

A raíz del impacto murieron en el lugar un adulto y un niño de entre seis y ocho años años. Las otras siete personas fueron trasladadas en ambulancias y en estado reservado.

La información primaria aportada por el citado medio indica que los ocupantes del vehículo, de matrícula brasileña, eran integrantes de una misma familia.

En el registro en video captado por el cronista local, uno de los accidentados, que sufrió heridas menores, clamaba por su madre, quien al parecer era la tripulante del auto.

“¡Qué me voy a tranquilizar, si es mi madre!”, exclamaba el joven en portuñol. “Si yo me lastimo no es nada, es mi madre la que me interesa”, añadía.

En el lugar trabajó personal policial y de Bomberos. La ruta fue cortada transitoriamente en ambos sentidos.