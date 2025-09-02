Locales

Tragedia: trabajador fue arrastrado al río Negro por una máquina que estaba limpiando

Un siniestro laboral que se presume mortal enlutó en las últimas horas al departamento de Tacuarembó.

El hecho ocurrió sobre las 15:30 horas del lunes en la zona conocida como playa Náutico, a orillas del río Negro, en la ciudad de Paso de los Toros.

Allí, de acuerdo con el medio local Semanario Centro, una retroexcavadora había sido colocada sobre una rampa para su limpieza. Durante la tarea, y en circunstancias a esclarecer, la máquina se deslizó hacia el agua y arrastró al operario que la limpiaba, quien había intentado detenerla.

El trabajador fue identificado como Francisco Alcides Fernández, de 63 años, oriundo de la ciudad de Mercedes. El lugar del accidente es una planta de procesamiento de aguas residuales de OSE, a cargo de una firma privada.

La Armada Nacional informó que, tras conocerse lo sucedido, se enviaron dos embarcaciones para buscar al infortunado obrero, quien podría haber quedado atrapado bajo el pesado vehículo.

La profundidad del agua en la zona es de aproximadamente nueve metros.

Esta mañana, arribaron al lugar buzos para sumarse a la labor.