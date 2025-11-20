Tragedia: niño de 9 cayó a un tajamar y una joven de 18 fue al rescate. Ambos se ahogaron

Un niño de 9 años y una joven de 18 fallecieron en un trágico episodio ocurrido durante la tarde de ayer en el departamento de Lavalleja.
Según informara la televisora local Vivo Cable Color, el hecho ocurrió en el kilómetro 99 de la ruta 8, zona de Cuchilla de Silvera.
Allí, el niño cayó con su caballo a un tajamar, y la adolescente se lanzó al agua para rescatarlo. Por desgracia, ambos perecieron.
Noticia en desarrollo.
