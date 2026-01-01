Tragedia en Suiza: decenas de muertos por incendio en bar de estación de esquí

Internacionales

Una tragedia golpeó al conocido centro de esquí suizo de Crans Montana en el arranque del nuevo año. Un incendio de gran magnitud arrasó con un bar ubicado en la estación de esquí durante la madrugada del 1° de enero, dejando como saldo “decenas de personas muertas”, según confirmó el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frédéric Gisler, en conferencia de prensa.

“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, declaró por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud.

Aunque aún no se brindaron cifras oficiales, las autoridades suizas hablaron de una escena “muy compleja” debido al alto número de víctimas fatales y a las condiciones en las que quedaron los cuerpos tras el siniestro.

El fuego se originó en un bar ubicado en el centro de la estación, donde decenas de personas celebraban la llegada del nuevo año. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, atrapando a los ocupantes en su interior. A pesar de la intervención de los bomberos, el rescate fue extremadamente difícil debido a la velocidad con que se extendió el fuego.

Las causas del incendio aún están bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis por el momento. Según testigos citados por medios locales, la fiesta había comenzado poco después de la medianoche, y en el lugar se encontraba una gran cantidad de turistas y trabajadores del centro de esquí.

Crans Montana, ubicada en el cantón de Valais, es una de las estaciones de esquí más reconocidas de Suiza, frecuentada tanto por visitantes locales como internacionales.

Las autoridades locales han pedido prudencia y respeto por las familias de las víctimas mientras continúa la identificación de los cuerpos. Se espera que en las próximas horas se actualice la cifra oficial de fallecidos y se comuniquen detalles adicionales sobre la causa del incendio.

Con información de Agencias