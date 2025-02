Tragedia en Perú: se desplomó techo de un shopping; murieron al menos cuatro personas

El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada a unos 500 km al norte de la capital Lima.

Este sábado los los bomberos, con el apoyo de la policía, seguían en “las labores de búsqueda y rescate (...) Hasta el momento hay cuatro fallecidos y 78 heridos evacuados”, señaló en X el Ministerio del Interior.

Previamente, la misma cartera había reportado tres muertos y 70 heridos.

Según medios locales, al momento del desplome del techo había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.

Entre las víctimas mortales hay dos hombres y una mujer, dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV.

Mientras que entre los heridos hay diez niños, señaló por su parte Anibal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.

Once de los lesionados están “graves”, agregó la autoridad en declaraciones a la prensa.

“¡Solo estoy aquí, ayuda!”, gritaba una de las víctimas según imágenes en Facebook.

“Hay un niño que está atrapado” bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estimó que el área del techo colapsada era de “entre 700 a 800 metros cuadrados”.

“Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas”, declaró el ministro al canal N de televisión.

WATCH: New video shows moment roof collapses at food court of Real Plaza shopping mall in Trujillo, Peru on Friday, killing 6 people and injuring 78 others. pic.twitter.com/esRA4ryHhT