Tragedia en Ecilda Paullier: un hombre perdió la vida tras despistar y volcar en ruta 11

Policiales

Montevideo Portal

Un siniestro de tránsito fatal se produjo en la mañana de este sábado, más concretamente sobre las 09:30 horas, en la ruta 11, a la altura de la localidad de Ecilda Paullier, en el departamento de San José.

La víctima era un hombre mayor de edad, de 42 años. Según informó la Policía Caminera en base a la información preliminar, iba conduciendo una camioneta de norte a sur y, en determinado momento, perdió el dominio del vehículo.

El sujeto despistó de la vía, volcó sobre uno de sus costados y perdió la vida producto del impacto. Las causas del accidente aún deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Montevideo Portal