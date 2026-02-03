Internacionales

Tragedia en Buenos Aires: una niñera y dos niños murieron intoxicados por una fuga de gas

Argentina está conmocionada por las muertes de una niñera y dos niños a los que cuidaba después de haberse intoxicado por monóxido de carbono por una fuga de gas, según indica la información primaria divulgada el pasado lunes.

De acuerdo con Infobae, la madre de ni los niños llegó a su casa de Villa Devoto, donde las tres víctimas estaban inconscientes. Los Bomberos y personal del SAME constataron que la niñera, de 32 años, había fallecido; en tanto, los niños, de 2 y 4, fueron derivados a un centro de salud.

Ambos menores fallecieron en el Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta después de que los médicos les practicaran maniobras de reanimación.

La empresa Metrogas cortó el suministro de gas y la Justicia de Argentina investiga cuáles fueron las causas de la fuga.