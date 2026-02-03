Tragedia en Buenos Aires: una niñera y dos niños murieron intoxicados por una fuga de gas

Argentina está conmocionada por las muertes de una niñera y dos niños a los que cuidaba después de haberse intoxicado por monóxido de carbono por una fuga de gas, según indica la información primaria divulgada el pasado lunes.
De acuerdo con Infobae, la madre de ni los niños llegó a su casa de Villa Devoto, donde las tres víctimas estaban inconscientes. Los Bomberos y personal del SAME constataron que la niñera, de 32 años, había fallecido; en tanto, los niños, de 2 y 4, fueron derivados a un centro de salud.
Ambos menores fallecieron en el Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta después de que los médicos les practicaran maniobras de reanimación.
La empresa Metrogas cortó el suministro de gas y la Justicia de Argentina investiga cuáles fueron las causas de la fuga.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]