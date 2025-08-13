Tragedia doméstica: hombre muy delgado muere aplastado por su esposa con sobrepeso

Internacionales

Un accidente doméstico con desenlace mortal se hizo viral en las últimas horas por sus curiosas circunstancias.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado lunes en la ciudad portuguesa de Oporto.

Allí, según informara el periódico local Correio da Manhã, el hombre —de 59 años y complexión delgada— estaba tendido en el suelo del dormitorio cuando su compañera, al intentar levantarse de la cama, perdió el equilibrio y cayó encima de él.

Comprimida en el reducido espacio entre el lecho y la pared, la mujer no pudo salir de encima de su esposo. Desesperada, pidió ayuda y logró alertar a los vecinos, pero estos se vieron incapaces de mover a la pesada mujer, que pesa más de 100 kilos. Finalmente, entre cinco personas consiguieron quitarla y liberar al hombre, que estaba inconsciente.

Un equipo de paramédicos arribó al lugar e intentó reanimar al sujeto, aunque sin éxito.

De acuerdo con el citado medio, la investigación policial concluyó que se trató de un lamentable accidente y descartó cualquier hipótesis criminal. La mujer, notoriamente afectada por lo ocurrido, recibió apoyo psicológico.

En cuanto a las razones por las que el hombre estaba en el suelo, se indicó que pudo ser una forma de sobrellevar las altas temperaturas que se produjeron en la ciudad en los últimos días. De hecho, Oporto y su área metropolitana siguen bajo alerta amarilla por calor, con vigencia hasta el jueves.