Tragedia: bomberos extinguen incendio y hallan un cadáver carbonizado

La policía del departamento de Tacuarembó investiga las circunstancias del incendio de un potrero, donde se halló un cuerpo calcinado.
El hecho ocurrió en la intersección de las rutas 6 y 26, en los alrededores de la localidad de Caraguatá.
Según informó el comunicador Pedro Olivera, personal de la Dirección Nacional de Bomberos acudió al lugar tras recibir un llamado por incendio.
Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un galpón en llamas y procedieron a extinguir el fuego. Una vez que lograron apagarlo, localizaron dentro de la estructura un cuerpo humano carbonizado.
El fallecido, cuya identidad no se divulgó, era un hombre de 73 años.
El caso está en manos de Fiscalía, que investiga el origen del siniestro y también las causas del deceso del septuagenario.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]