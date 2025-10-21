Tragedia: bomberos extinguen incendio y hallan un cadáver carbonizado

Policiales

La policía del departamento de Tacuarembó investiga las circunstancias del incendio de un potrero, donde se halló un cuerpo calcinado.

El hecho ocurrió en la intersección de las rutas 6 y 26, en los alrededores de la localidad de Caraguatá.

Según informó el comunicador Pedro Olivera, personal de la Dirección Nacional de Bomberos acudió al lugar tras recibir un llamado por incendio.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un galpón en llamas y procedieron a extinguir el fuego. Una vez que lograron apagarlo, localizaron dentro de la estructura un cuerpo humano carbonizado.

El fallecido, cuya identidad no se divulgó, era un hombre de 73 años.

El caso está en manos de Fiscalía, que investiga el origen del siniestro y también las causas del deceso del septuagenario.