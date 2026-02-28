Tragedia: accidente de un avión militar en Bolivia dejó al menos 15 muertos y 28 heridos

Montevideo Portal
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su solidaridad y condolencias con las familias de los heridos y fallecidos en el accidente de un avión en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, un suceso que dejó “mucho dolor” y que está bajo investigación, según dijo.
“Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, publicó el mandatario en la red social X.
El gobernante aseguró que "todos los miembros del gobierno están trabajando activamente, asistiendo a los heridos y a los afectados”: “Las investigaciones se están desarrollando bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes y esperamos pronta información”.
El accidente ocurrió este viernes, cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), una división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba billetes sin valor legal, aterrizó y se salió de la pista.
Tras tocar tierra en el aeropuerto internacional de El Alto, la aeronave recorrió un kilómetro hasta acabar fuera del perímetro de la terminal aérea, con afectaciones a unos 15 vehículos que circulaban por el lugar.
El accidente dejó un saldo de al menos 15 fallecidos y 28 heridos que reciben atención médica en distintos hospitales de La Paz y El Alto, confirmó la ministra de Salud, Marcela Flores.
Con información de EFE.
