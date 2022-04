Trabajadores del supergás paran hasta el lunes; empresas advierten por desabastecimiento

Locales

Desde el viernes 8 hasta el mediodía de este lunes 11 rige un paro en el sector del supergás. La medida sindical fue realizada en medio de la ronda de negociación colectiva, según consignó Subrayado.

“Recibimos una propuesta casi peor que los lineamientos del Poder Ejecutivo”, afirmó Favio Riveron, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), sobre la última reunión del Consejo de Salarios.

Si bien retomarán la actividad a partir de las 12:00 del lunes, no se realizarán horas extra hasta el 25 de abril, cuando sea la próxima reunión del consejo.

El presidente de Fuecys sostuvo que “en principio no hay escasez" del suministro, ya que "hay mucha cantidad de garrafa cargada”. A esto se le suma que el tiempo frío, que es cuando aumenta la demanda, no comenzó aún. No obstante, fuentes del sector aseguraron al mencionado medio que puede haber faltante de garrafas desde este domingo si no se soluciona la situación, pues no habrá stock suficiente para la demanda.

Según confirmaron las empresas distribuidoras de supergás a Montevideo Portal, "si bien el sindicato alega que no habrá desabastecimiento, en varios barrios de Montevideo sí (lo) hay por la medida".

