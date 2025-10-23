Trabajadores del gas anuncian paro luego de no llegar a un acuerdo con MontevideoGas

Locales

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGas) anunció que tomará “medidas de lucha” a partir del próximo lunes 27 de octubre en reclamo de mejores pautas salariales y crecimiento del salario real.

Según comunicó el sindicato a través de un comunicado, hubo una instancia de negociación del Consejo de Salarios natural en la jornada de ayer miércoles 22. En esa reunión MontevideoGas “volvió a negarse a tan siquiera considerar un índice propio de evolución de actividad que complemente al que toma por base la evolución del índice de precios al consumo [IPC] y tener aumentos diferenciales para las categorías más bajas”, reza el texto difundido.

Así, el gremio destaca que su único planteo es que si la inflación “no se comporta como prevé” el Ejecutivo “se tome como índice para los ajustes la evolución de la venta de gas natural”.

“Es decir, si se vende más gas natural que hasta ahora, tener incremento de salario real, si no sucede no lo tendremos”, añade el documento.

A su vez, UAOEGas añade que “hace más de siete años” que no tienen un incremento del salario real.

Con relación a las pautas no salariales, los trabajadores plantearon, por un lado, “atender la situación de salud” de los trabajadores que hacen turnos rotativos para cubrir las guardias de emergencia y, por otro, “contemplar las situaciones de cuidados y salud mental mediante el incremento de los días por licencias especiales”.

“Preguntados los representantes de las empresas en forma específica sobre si sobre esto también se negaban a tan siquiera considerar alternativas, la respuesta fue contundente: nos negamos a discutirlo”, declara el sindicato. Asimismo, subrayaron que el Ministerio de Trabajo (MTSS) “hizo ingentes esfuerzos” para que se pudiera establecer una negociación.

En esta línea, el propio sindicato se mostró afín a modificar sus propuestas iniciales para “facilitar” el acuerdo, pero la empresa “se ha negado rotundamente”.

“Lamentablemente, y luego de postergar por varias semanas las medidas de lucha resueltas por nuestra Asamblea General a pedido del MTSS a efectos de posibilitar un clima que pudiera generar el cambio de actitud de las empresas, comunicamos que las estaremos desarrollando a partir de lunes 27 de octubre, con la realización de un paro general parcial con concentración piquete en las puertas de la empresa MontevideoGas, y acciones similares en las otras sedes de las empresas en la semana que viene”, finaliza el comunicado.

