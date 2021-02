Trabajadores del Hospital Maciel denuncian demora en traslados de pacientes con COVID

Locales

La Secretaría de Salud y Presupuesto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) emitió un comunicado informando que desde las 18 horas del viernes hay pacientes positivos de coronavirus en el Hospital Maciel que esperan ser trasladados al Hospital Español, "estando el traslado coordinado y aprobado".

En el texto informan que desde la FFSP al tomar conocimiento de la situación informaron a ASSE sobre lo ocurrido y solicitaron se hagan los traslados "de forma urgente". Además, expresan que en el Hospital Maciel cuentan "con un número considerable de trabajadores menos por encontrarse en aislamiento" por contacto con pacientes positivos.

A las 9 de la mañana de este sábado "los pacientes no habían sido trasladados y desde ASSE informaron que se realizará en cuentagotas, porque SAME no tiene móviles disponibles", señala la FFSP.

Desde la FFSP insisten en "pagar móviles de traslado privado" y señalan que desde ASSE les dicen que no.

"Aquí hay dos aristas, uno el tiempo de exposición y otra la angustia del usuario frente a estas circunstancias. La causa de la precariedad, falta de seriedad y poco apego es causado por el ahorro", afirma la federación.

La Secretaría de Salud y Presupuesto de la FFSP advierte por la falta de recursos humanos y señala que agotarán "los caminos parlamentarios denunciando estos hechos".