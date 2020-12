Trabajadores de peajes paran hasta las 06.00 del sábado

Locales

La rama Peajes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) parará a partir de las 06.00 de este viernes y hasta la misma hora del sábado, según informó el sindicato en un comunicado.

La medida comprenderá los turnos del 1 al 3 de cada peaje ejemplo:

Desde las 6 AM del día 18.12 a las 6 AM del día 19-12 .

Desde las 10.00 AM del 18/12 hasta las 10:00 AM del día 19-12 y las restantes variantes de cada peaje.

Tanto cajeros como supervisores de 7 am del 18-12 a 7 am del día 19-12.

Los trabajadores llevarán a cabo una intervención en Plaza Matriz de Montevideo a partir de las 10.00 de este viernes, ya las 10.30 se celebrará una conferencia de prensa en la misma plaza.

El paro está enmarcado en el plan de acción resuelto por la dirección de Rama del Peaje del SUNCA , y es respaldado por el conjunto de la dirección nacional del sindicato, mientras se desarrolla una campaña nacional en defensa de puestos de trabajo.

La medida, que implicará el levantamiento de las barreras, no implica la eximición del pago de peaje para los usuarios. Las cámaras seguirán operando y registrando las matrículas de los vehículos, a los que se cargará el importe al pago de la patente anual.