Trabajadores de peajes denuncian problemas tras automatización del cobro en turno noche

Trabajadores de los peajes, nucleados dentro del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, informaron que a partir del pasado miércoles 19 de mayo desde las 22:00 hasta las 6:00 horas los peajes no cobrarán más en efectivo y, por tanto, no hay más cajeros. En concreto, aquellos que pasen en cualquier día de la semana no podrán pasar el peaje pagando en efectivo tras un acuerdo entre las empresas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), indicaron los trabajadores.

Los funcionarios dialogaron con Montevideo Portal y explicaron aquellos que tienen telepeaje se les realizará el cobro por esa vía. No obstante, para aquellos que no tengan telepeaje se les cobrará a través del Sucive.

"En unos meses será retirado de todos los turnos, según prevé el MTOP. No habrá quién cobre y los usuarios pasaran sin detenerse. Los que tienen telepeaje, sin problemas, los que no lo tienen, pagaran a través de SUCIVE. Hoy en día el sistema automático, es mayoría, pero aún lejos del total del tránsito que pasa por los peajes", indicaron los trabajadores.

"Según SUCIVE, la morosidad en patentes en Uruguay anda en el entorno del 25%. ¿Pagaran los peajes quienes deban patente? Se verá. Muchos pagan la patente anual o sea que pagará los peajes de ahora, en enero próximo, pero hay que suponer que el Ministerio tendrá claro cómo resolverlo", agregaron.

Según los trabajadores, no está resuelta la situación para aquellos que tengan matrículas extranjeras y no tienen el tag del telepeaje. "Si no tiene el Tag NO PAGARAN NADA, ni está resuelto como les cobraran.", indicaron.

"Según la información pública, los peajes recaudan en el país unos 60 millones de dólares al año. La recaudación, que es de 2019, antes de la pandemia indica qué cerca de 20 millones de dólares, se cobrarían a través de las redes de cobranza", añadieron.

Con respecto a los trabajadores, indicaron que algunos de sus compañeros se fueron "con incentivos" y otros con "incertidumbre", aunque -dijeron- el ministro "dijo que nadie quedará sin trabajo" porque se prevé "colocar radares en todas las rutas y nuevos peajes automáticos".

"El resto, a una bolsa de trabajo a esperar, los radares los peajes nuevos o algo que surja. La automatización venia caminando hace años el achique de personal también. Por ejemplo, no reponiendo las bajas. La nueva administración, apuró el proceso y será su responsabilidad cumplir con la palabra empeñada, llama la atención por lo menos, sin tener definido un montón de aspectos de funcionamiento, se termina con el cobro manual", finalizaron.

