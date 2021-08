Trabajadores de la Industria Química realizan paro con ocupación en Planta de Alur Capurro

Locales

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, denunció que el movimiento sindical no permitió el ingreso de trabajadores.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) se encuentra realizando un paro parcial este jueves con la ocupación de la Planta de Alcoholes del Uruguay (Alur) en Capurro. El delegado general de la base Alur Biodisel y directivo del STIQ Nicolás Lema dialogó con Montevideo Portal y explicó los motivos de las medidas de lucha.

Según dijo, "básicamente es para defender a Alur específicamente". "Estamos con una ocupación de la planta de Alur en Capurro, ya tenemos la intimación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para desocupar, estamos esperando a que venga la Policía y en ese momento vamos a desocupar", aseguró.

En tal sentido, el funcionario aseguró que los motivos del paro son por la derogación de tres artículos que tiene la Ley 18.195 (Ley de Combustibles) que está dentro de la Rendición de Cuentas que se está aprobando en Cámara de Diputados donde "aplica la obligatoriedad de la mezcla de biodiesel en el gasoil".

"Obviamente implicaría el cierre de la planta Alur Capurro y dejando a cuarenta personas sin trabajo. En este momento tenemos el compromiso de Ancap que está buscando alternativas al margen de que se aprueben estos tres artículos que modifican la ley original y estamos a la espera que se sustenten y el compromiso de Ancap y del gobierno de que los cuarenta puestos de trabajo no van a estar comprometidos", aseguró el dirigente sindical.

Actualmente, están realizando una asamblea en la calle para ver si se aprueba un paro de 24 horas que aún no hay confirmación sobre si se realizará en esta jornada o en las venideras. "Hoy por hoy es un paro parcial que en un rato se va a decidir a qué hora se vuelve. Empezó a las 7 de la mañana", indicó.

Finalmente, agregó: "Las medidas para el futuro se van a resolver en las próximas horas".

Conflicto en puerta

En tanto, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, informó a través de su cuenta de Twitter que los trabajadores que estaban en la movilización sindical "no permiten el ingreso de trabajadores a la Planta Capurro".

"Hemos dado cuenta a las autoridades del MTSS y del Ministerio del Interior para que se garantice la libre circulación y el derecho al trabajo, según la ley. Lamentamos la medida en medio de negociaciones en Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra)", aseguró el presidente del ente.

Desde el sindicato de Montevideo Portal confirmaron la noticia y aclararon que no se dejó entrar a funcionarios de limpieza de la planta. No obstante, destacaron que, a los gerentes y administrativos, en general, no se los deja ingresar en este tipo de medidas.

