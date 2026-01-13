Trabajadores de bancos públicos en preconflicto: por qué y qué medidas tomaron

Locales

Montevideo Portal

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) informó este martes 13 de enero que se declaró en preconflicto y resolvió el corte de horas extra en todo el sector.

Así lo informó a través de un comunicado y declaró que resolvió esta medida a raíz de que se encuentra en proceso de negociación del convenio colectivo. En diálogo con Montevideo Portal, Roberto Umpiérrez, presidente del Consejo de Banca Oficial de AEBU, expresó que el Poder Ejecutivo “se ha puesto bastante intransigente” en la materia.

Según explicó, a fines de diciembre el gobierno “volvió a foja cero” el preacuerdo que se había firmado por el convenio colectivo, es decir, “tiró por tierra todos los avances que veníamos registrando desde agosto”, señaló el dirigente de la banca. “A su vez, elevó un cuestionamiento a los convenios colectivos vigentes que tenemos, que son producto de la negociación del sindicato desde el 91 a la fecha. En esos convenios colectivos históricos están consagrados todos los derechos adquiridos que tenemos los trabajadores de la banca oficial”, declaró.

En este sentido, los trabajadores sindicalizados se reunirán nuevamente con el Ejecutivo el próximo lunes 19 de enero para continuar negociando el convenio colectivo.

La expectativa de cara a esta instancia, señaló Umpiérrez, es que las autoridades “cambien [su] actitud” y se logre “salir del estancamiento” en el que está el sector. “Nosotros tenemos definida en la plataforma nuestra de reivindicaciones que no vamos a negociar si se pretende tocar alguno de los derechos adquiridos en los convenios colectivos históricos”, manifestó.

Mientras tanto, una segunda intención de los trabajadores es “tratar de retomar” el preacuerdo al que se había llegado, para poder “empezar a construir sobre los puntos en donde el colectivo declaró que había insuficiencia”, sostuvo el presidente del Consejo de Banca Oficial.

De todas formas, Umpiérrez aseveró que existe la posibilidad de que el lunes se declaren en conflicto; “va a depender de la actitud del Ejecutivo”, ratificó.

El comunicado de AEBU recalca que su consejo no descarta “la realización de nuevas medidas en apoyo de sus reivindicaciones”. Sin embargo, Umpiérrez aclaró que toda medida que AEBU tome estará enfocada en generar un impacto interno a las empresas, pero no a la atención al público. “Vamos a tratar de minorizar eso”, sentenció.

