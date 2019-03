Trabajadores de Montevideo Gas ocuparán la planta de la empresa desde el 25 de marzo

Locales

Los trabajadores de Montevideo Gas resolvieron ocupar la planta de la empresa el 25 de marzo y que desde entonces la firma pase a estar bajo control obrero.

Tras el anuncio de la empresa Petrobrás acerca de nuevos envíos a seguro de paros, los trabajadores realizaron el lunes un paro.



Los operarios sostienen que Petrobras no tiene voluntad para cumplir los acuerdos alcanzados ya que está Montevideo Gas estaría en proceso de liquidación.

"Petrobras no tiene ningún interés en gestionar la concesión sino en sumar argumentos para su demandas arbitrales por 170 millones de dólares contra el Estado", afirmó Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) en declaraciones recogidas por el noticiero Informe Nacional, emitido por Radio Uruguay.

"No es una simple medida de ocupación, sino que implica que nosotros desplacemos a las autoridades de la empresa y la gestionemos nosotros"; expresaron los trabajadores, quienes además reclaman "que se termine la concesión (a Petrobrás) y la empresa "vuelva al Estado".

"Esta que han mantenido hasta ahora, para nosotros sólo demuestra que Petrobras no tiene ningún interés en gestionar la concesión, sino en sumar argumentos para sus demandas arbitrales, por ejemplo, 70 millones de dólares contra el Estado", manifestó Acosta, quien consideró que "probablemente también está la política regional de por medio".

"Petrobras es una empresa brasileña y Uruguay ha quedado como uno de los pocos países que no es de derecha en la región", consideró el sindicalista, quien aseguró que en la compañía "no hay un cambio de actitud, no solo con el seguro de paro, sino con la gestión del servicio público", agregando que desde el sindicato ven que "la empresa va a finiquitar a corto plazo".

"Seguimos perdiendo usuarios, no hay un plan de inversión, por eso pedimos el fin de la concesión y que la empresa vuelva al Estado".

La fecha del 25 de marzo fue puesta para habilitar negociaciones previas.

El presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, informó que este miércoles se reunirán con el sindicato del gas para ver qué acciones se pueden tomar desde la central sindical.

"Los trabajadores han tenido una enorme flexibilidad para que la empresa pueda seguir adelante", sostuvo Pereira al citado medio.

Para el mismo miércoles está citada una reunión tripartita con trabajadores y representantes de la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero los obreros dudan de la presencia de la empresa.

Ese mismo día los trabajadores serán recibidos por la bancada legislativa del gobierno para informar de la situación.