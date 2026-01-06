Trabajadores de Casinos levantaron las medidas sindicales y volvieron a la actividad

Política

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) levantó las medidas sindicales, por las que se declaró en conflicto el pasado 26 de diciembre, y volvió a la actividad, confirmó el sindicato a Montevideo Portal.

Los trabajadores continúan en preconflicto, aunque sí llegaron a un acuerdo con el director general, Fernando Estévez. La negociación implica que los funcionarios no tengan pérdida salarial; el compromiso firmado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, de que los empleados de Casinos del Estado tengan participación en el juego online; la regulación de contratos zafrales para el próximo año, y artículos del presupuesto que se discutirán en 2027.

Las medidas sindicales se tomaron “ante la simulación de instancias de negociación colectiva y desacuerdos con la regulación de los juegos online, recorte salarial encubierto y ataques a la carrera administrativa”, dijo Anfuce en un comunicado que emitió a mediados de diciembre.

El sindicatp se declaró en conflicto ante la vulneración de derechos laborales, salariales y funcionales de los trabajadores. Además, se resolvió “rechazar las modificaciones presupuestales adoptadas sin negociación colectiva, en violación a la normativa vigente”.

Desde el sindicato se entiende que hubo un “recorte salarial encubierto y el ataque a la carrera administrativa, que afectan directamente la estabilidad y el desarrollo funcional de los trabajadores”. Por eso, se exige “soluciones concretas para los funcionarios zafrales y garantías reales de estabilidad laboral”, así como que se involucre a los trabajadores “en la explotación del juego online y en los beneficios que este genere, por tratarse del futuro de nuestra fuente laboral”.

Por otro lado, la asociación expresó su rechazo a la figura del actual director de Casinos, Fernando Estévez, “por la falta de diálogo, la toma de decisiones unilaterales, la simulación de instancias de negociación colectiva y el destrato hacia los trabajadores y sus representantes, entendiendo que su accionar profundiza el conflicto y deteriora las relaciones laborales en el organismo”.

A comienzos de diciembre, Anfuce había lanzado un comunicado en el que denunciaba “serias irregularidades” en la actual administración.

“Sinceramente, desconocemos la idoneidad técnica del actual director, pero lo que sí sabemos es que no respeta la negociación colectiva y tampoco escucha ningún planteo de los trabajadores”, consideran estos. “Esa situación quedó en evidencia cuando elevó el último presupuesto, que cambia radicalmente las condiciones de trabajo y elimina grados en los escalafones sin negociar con el sindicato más representativo”, añade el envío.

Al momento de solicitarle el presupuesto elevado, “esconde parte del mismo y, luego de varias gestiones del gremio, que culminan con la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se logra que asista a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde entrega lo elevado, pero se muestra cerrado al diálogo. Desconoce en todo sentido la ley de negociación colectiva y actúa de mala fe”, agrega la comunicación. En esa instancia ante la Dinatra, según el sindicato, el director habría tachado de “esquizofrénicos” a los representantes sindicales.

“Como ya es sabido, hace tiempo se discute la regulación de los juegos online. Pero lo que pocos saben es que las autoridades de Casinos, junto con las de la banca privada, bajo secreto, preparan lo que será el nuevo proyecto, situación que nos pone en alerta”, añade la misiva.

“El juego online se tiene que abordar en su conjunto, estableciendo objetivos claros y una forma de explotación con criterio único, y el Estado no puede estar ajeno a la discusión, y menos dejar afuera de la misma a los trabajadores que hace años trabajamos con este tipo de juegos y hemos adquirido especialización, tanto en las modalidades de los juegos de casinos como en estrategias para el control de la ludopatía y el cuidado de lavados de activos, prioridades actualmente de nuestro organismo”, detalla el texto.

El actual director de Casinos, al no permitir la participación de los funcionarios en el nuevo proyecto de juego online, “niega la posibilidad de reconversión laboral, pero algo aún más grave, pone en riesgo la propia fuente de trabajo”, considera el sindicato del sector.