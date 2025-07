Trabajadores de Ancap pararán este jueves: “Va a afectar todo el funcionamiento”

Locales

El presidente de Fancap (Federación Ancap), Salvador Sprovieri, informó que los trabajadores de la empresa llevarán a cabo un paro general de 24 horas este jueves.

En declaraciones a Canal 5, Sprovieri sostuvo que desde el sindicato se tomaron “medidas de carácter sorpresivo en todas las plantas de Ancap” en los últimos días. entre los que se encuentran paros de “una, dos, tres, o cuatro horas”. “Va variando según el lugar y la medida”, sostuvo.

“Un poco de esto motiva que no tenemos convenio colectivo, entonces no hay una regla para mantener”, explicó. De todas formas, aclaró que desde Fancap tienen “la responsabilidad de mantener guardias gremiales aunque no estamos obligados por la producción continua”.

Según explicitó, el paro de este jueves tiene el fin de “ver si desde el otro lado hay algún movimiento”, y que dicha medida “va a afectar todo el funcionamiento de Ancap”. Sin embargo, aclaró que “la producción continua va a tener su guardia, al igual que las cuestiones esenciales”. “Todo lo que no sea esencial va a estar completamente afectado”, reiteró.

“Algunos siempre hacen terrorismo antes, pero no va a haber ningún problema”, sentenció.