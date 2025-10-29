Trabajadora reclama que el FA en Maldonado la despidió vía WhatsApp: “Sorprendida”

Política

Raquel Martínez, una trabajadora del Frente Amplio (FA) Maldonado, fue despedida por WhatsApp y de forma “arbitraria” días atrás, según denunció en el programa Frecuencia abierta (FM Voces).

“Nunca he tenido una observación, una amonestación, ningún tipo de problema. Todo el que me conoce sabe que he dado mi vida por el FA, no solamente por mi herramienta de trabajo, sino como frenteamplista”, dijo la militante a dicho medio.

Según declaró, trabajaba (es decir, con remuneración) hace 12 años y medio, pero hace 36 era voluntaria de la fuerza política. Según supo Montevideo Portal con base en fuentes del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), se desempeñaba como secretaria administrativa.

De acuerdo con su testimonio, su despido fue “de manera abrupta y mediante un [mensaje de] WhatsApp”, en el que fue notificada de que había sido su último día de trabajo. “Mi despido fue arbitrario, abusivo, de manera muy abrupta que realmente no se espera de una fuerza como es el FA”, enfatizó.

Así, Martínez manifestó que está “ampliamente sorprendida”. “Ellos aducen que es por un problema económico”, comentó, pero “ha quedado bien claro” que no es por eso ya que le ofrecieron un despido en efectivo, argumentó.

“Estoy apostando a que se pueda reintegrar la mesa de diálogo y que lleguemos a un acuerdo. Lo único que estoy pidiendo es mi derecho a terminar mi carrera laboral dignamente y con mi puesto de trabajo. Solamente pido mi reintegro”, finalizó, visiblemente emocionada, la extrabajadora.

Montevideo Portal consultó a fuentes del FA Maldonado, quienes se negaron a hacer declaraciones ya que este caso está bajo investigación en la órbita del Ministerio de Trabajo (MTSS).

A su vez, desde el Sutiga indicaron que pidieron audiencia en el MTSS para el reintegro de la exempleada, mientras que mañana jueves mantendrán una reunión con las autoridades del FA Maldonado al respecto.

