Trabajador denuncia al Pit-Cnt por deudas salariales y reclama indemnización por $ 400 mil

En las últimas semanas, el hotel y parador Punta Gorda, ubicado en Nueva Palmira (Colonia) y gestionado por el Pit-Cnt, comunicó a sus cinco trabajadores que devolvería el edificio al Ministerio de Turismo, tras más de diez años de administración.

La concesión que Turismo había otorgado a la central sindical era por 25 años, pero el Pit-Cnt administró el hotel desde 2018 hasta hace pocas semanas. Antes de concretarse la devolución, desde el sindicato advirtieron a los trabajadores que los números “estaban en rojo”.

De los cinco empleados, cuatro llegaron a un acuerdo con la central. Las negociaciones giraron en torno al monto que el Pit-Cnt pagaría por despido y liquidación salarial. El sindicato les pidió que firmaran un documento que los inhabilita a presentar demandas laborales o hablar públicamente sobre el tema.

Uno de los trabajadores, sin embargo, presentará un reclamo formal en el ámbito laboral, al considerar que la cifra ofrecida no se ajusta a lo que realmente le corresponde.

El hombre denuncia además que las tareas que le exigían excedían su rol de guardia de seguridad. Según su relato, en varias ocasiones terminaba “sirviendo desayunos a los huéspedes, realizando tareas de mantenimiento y limpieza”.

“Obviamente lo tenés que hacer con buena cara porque es tu trabajo. Yo, cuando empecé, pensé que estaba salvado porque en el Pit-Cnt no nos podía pasar nada que nos afectara”, dijo a Montevideo Portal, y pidió no ser identificado por temor a “represalias”.

En su denuncia, el trabajador relata que intentó renunciar en varias ocasiones, pero desistió al creer que, bajo el amparo del Pit-Cnt, su situación laboral estaba asegurada.

El reclamo asciende a $400.000, suma que, según sus abogados, corresponde a diferencias en la liquidación y el despido.

El hotel cuenta con 14 habitaciones, piscina y un parador. Según el denunciante, la escasa cantidad de personal hacía imposible cumplir con jornadas de ocho horas, por lo que solían extender sus horarios.

Cuando el hotel fue inaugurado, en 2018, el entonces secretario general del Pit-Cnt, Gabriel Melgarejo, afirmó que el objetivo no era obtener ganancias. “Nuestro objetivo máximo es que sean autosustentables. Lo que no podemos hacer es poner dinero para que funcionen; por tanto, tenemos que buscar el punto de equilibrio”, expresó en aquel momento en el portal de noticias de la central sindical.

Consultado nuevamente por Montevideo Portal, Melgarejo prefirió no referirse al caso particular del trabajador, aunque reconoció que desde la inauguración el hotel enfrentó un “déficit crónico” difícil de revertir.

“Es un lugar muy lindo, pero la realidad es que no mucha gente lo conoce, y eso hizo muy difícil sostener la operación”, señaló.

