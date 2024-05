Tormentas en EE.UU.: el impactante momento en el que el viento empujó a un Boeing 737-800

Al menos 23 personas han muerto bajo las tormentas, lluvias, vientos y tornados en la región centro sur de Estados Unidos, donde este martes más de 800.000 hogares, oficinas y negocios carecían de suministro de electricidad. En tanto, una particular imagen se hizo viral este martes en el Dallas-Fort Worth International Airport, cuando los vientos, que alcanzaron más de 120 km/h empujaron a un avión Boeing 737-800 de American Airlines.

Según consignó la cuenta de X Breaking Aviation News & Videos, el aeropuerto ha tenido que tomar medidas que afectaron a más de 700 vuelos.

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A