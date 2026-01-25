Contenido creado por Santiago Márquez
Internacionales

Tiempo loco

Tormenta de nieve en EE. UU. deja más de 14.000 vuelos cancelados

Hay unas 240 millones de personas afectadas por el temporal que golpea al centro y sudoeste del país.

25.01.2026 12:02

Lectura: 2'

2026-01-25T12:02:00-03:00
Montevideo Portal

La tormenta de nieve que esta acechando al centro y sudoeste de EE. UU.  dejó más de 14.000 vuelos cancelados y afectó a unas 240 millones de personas.

La gigantesca tormenta avanza por Estados Unidos y ya empezó a impactar en el estado de Nueva York, en el noreste del país.

“Se acerca la nieve, Nueva York. Mantente alerta, precavido y a salvo”, fue el mensaje de la gobernadora Hochul. A estas palabras se sumó el alcalde de la ciudad de Nueva York. “Estamos preparados para la tormenta”, afirmó Zohran Mamdani.

Según las previsiones, en Nueva York podrían acumularse entre 17 y 27 centímetros de nieve y hielo, y las temperaturas mínimas rondarían los -9 °C. En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington se espera una menor cantidad de precipitaciones y temperaturas ligeramente menos frías.

También se pronostican intensas nevadas en los estados de Virginia, Kentucky, Virginia Occidental, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Maryland, Washington DC, Delaware y Pensilvania.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, consignado por Clarín, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon oficialmente en emergencia.

Se registraron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos puntos ya acumulaban 20 centímetros de nieve la noche del sábado, según informó el National Weather Service (NWS).

Alrededor de 14.000 vuelos con salida o llegada a Estados Unidos fueron suspendidos el fin de semana, de acuerdo con el sitio especializado FlightAware, y muchos otros sufrieron retrasos.

