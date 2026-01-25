Tormenta de nieve en EE. UU. deja más de 14.000 vuelos cancelados

Internacionales

La tormenta de nieve que esta acechando al centro y sudoeste de EE. UU. dejó más de 14.000 vuelos cancelados y afectó a unas 240 millones de personas.

La gigantesca tormenta avanza por Estados Unidos y ya empezó a impactar en el estado de Nueva York, en el noreste del país.

“Se acerca la nieve, Nueva York. Mantente alerta, precavido y a salvo”, fue el mensaje de la gobernadora Hochul. A estas palabras se sumó el alcalde de la ciudad de Nueva York. “Estamos preparados para la tormenta”, afirmó Zohran Mamdani.

Según las previsiones, en Nueva York podrían acumularse entre 17 y 27 centímetros de nieve y hielo, y las temperaturas mínimas rondarían los -9 °C. En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington se espera una menor cantidad de precipitaciones y temperaturas ligeramente menos frías.

También se pronostican intensas nevadas en los estados de Virginia, Kentucky, Virginia Occidental, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Maryland, Washington DC, Delaware y Pensilvania.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, consignado por Clarín, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon oficialmente en emergencia.

Se registraron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos puntos ya acumulaban 20 centímetros de nieve la noche del sábado, según informó el National Weather Service (NWS).

Alrededor de 14.000 vuelos con salida o llegada a Estados Unidos fueron suspendidos el fin de semana, de acuerdo con el sitio especializado FlightAware, y muchos otros sufrieron retrasos.

