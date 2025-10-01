Toretto, un poroto: persecución policial con “autos voladores” se hace viral

Curiosidades

Una persecución policial en la ciudad brasileña de Belo Horizonte acabó por transformarse en un suceso viral gracias al cinematográfico “vuelo” de los vehículos involucrados.

Según informara el medio local Itatiaia, el hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio de Cardoso, cuando un patrullero de la Policía Militar emprendió la persecución de un auto reportado como robado.

Durante la persecución, los fugitivos tomaron la calle Osvaldo Lima e Silva, caracterizada por un empinadísimo repecho. La subida cesa abruptamente en la avenida Barão de Monte Alto, la cual, por cuestiones de física elemental, fue atravesada en vuelo por ambos coches.

Tras el abrupto aterrizaje, el conductor del auto sustraído —un Fiat Argo gris— perdió el control y se estrelló contra el cantero central, metros adelante. Un sujeto que viajaba como acompañante fue detenido y se le incautaron varias herramientas específicas para su “profesión”.

El conductor logró reanudar la marcha y escapar, pero volvió a chocar poco después, y prosiguió la huida a pie.