Topolansky sobre peso del MPP: “No se puede bailarle un malambo al resto; estropeas al FA”

La exvicepresidenta Lucía Topolansky se refirió este miércoles al peso que tendrá el Movimiento de Participación Popular (MPP) en la bancada parlamentaria del próximo oficialismo y a la postura que tomará el sector ante otros sectores frenteamplistas al momento de negociar propuestas legislativas.

En este sentido, durante una entrevista con Desayunos informales (Canal 12), Topolansky apuntó a la relevancia de que el Frente Amplio mantenga “equilibrios internos” entre distintas visiones, y a que el MPP en particular debe ser “generoso” para “preservar” la fuerza política, más allá de la representación obtenida por cada sector a través de las urnas.

“Tenemos un peso bastante importante por el respaldo de votos que obtuvimos, pero nosotros siempre sostuvimos que cuanto más respaldo tenés, más responsabilidad tenés en que no es para aplastar al resto. Al contrario, tenés que ser más generoso todavía, porque si no estropeas a la fuerza política. Tenes que ser más ponderado... Resultado paradójico esto que voy a decir, pero para nosotros no es sencillo tener una bancada del tamaño de la que tenemos ahora”, dijo la referente del espacio.

“Son demasiados diputados y no pueden bailarle un malambo al resto de los del Frente. Tienen que estar muy atentos a todo lo que la bancada en su conjunto diga, para los equilibrios internos, porque tenemos que preservar la fuerza política. Uruguay tiene una ventaja en el mundo: es una democracia de partidos. Y, si no preservamos eso, vamos a caer en la democracia de los outsiders, que es lo que está pasando en el mundo y es peligrosísimo”, dijo también Topolansky en la entrevista en Canal 12.

El MPP obtuvo nueve de los 16 senadores del Frente Amplio y 34 diputados sobre un total de 48 representantes para la fuerza política.

