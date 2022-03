Topolansky pide que selección vista de celeste y rosado: “No sé si la AUF me la llevará”

Política

La exlegisladora por el Frente Amplio y ex vicepresidenta de la República Lucía Topolansky visitó este miércoles el departamento de Florida a once días de que se lleve a cabo el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que se celebrará el próximo 27 de marzo.

En tal sentido, le consultaron por la definición del presidente Luis Lacalle Pou de realizar la conferencia de prensa el próximo miércoles 23 de marzo a las 20:30 un día después del mensaje que emitirá la comisión del sí a la derogación. Para Topolansky tiene que haber una cuestión de “equilibrios” que no se está dando.

“Una cadena, que será más o menos de 7 u 8 minutos, y una conferencia de prensa tendría que ser de ese tiempo, pero no va a ser, entonces ahí vamos a tener un desequilibrio”, comentó, y agregó que también no genera un balance el hecho de que el presidente esté tomando postura al respecto.

“En el gobierno de Lacalle Herrera hubo un plebiscito importante, que fue el de las empresas públicas, y el presidente no salió, ni salió Sanguinetti en el voto verde. Esta es una novedad que a mí no me gusta porque tuerce la balanza mal, más allá de todos los colores”, indicó en declaraciones a la radio de Florida CW33.

“Mire cuál es mi postura, no sé si la AUF me la llevará: el 24 la camiseta tiene que ser de un lado celeste y del otro rosado”, agregó. El periodista le preguntó si hacía referencia al partido de la Selección Uruguaya de Fútbol contra Perú el próximo 24 de marzo en el Estadio Centenario rumbo al mundial de Catar: “Claro”, respondió Topolansky.

Consultada sobre por qué tendría que darse esa situación, la ex vicepresidenta le preguntó: “Ah, ¿usted no vio toda la discusión que hubo? Vamos... ¿y la publicidad que nos matan en los televisión? Hay tensión, todo eso genera bronca, disgusto, genera (mal) clima y el (mal) clima no es bueno porque este país nunca tuvo grieta y no debe tenerla, pero tanto va el cántaro a la fuente…”, opinó.

Por último, la dirigente político del FA aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou “está desbocado” ya que, según dijo, “no puede decir dos palabras sin referirse al gobierno anterior”. “Que hable del gobierno de él o no violaron a unas mujeres en la calle Agraciada tres efectivos de la Guardia Republicana. Hay que mirar con un poquito de equidad”, concluyó.