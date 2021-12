Topolansky: "Quien más respaldó a la Policía en este país fue el Frente Amplio"

Política

La senadora frenteamplista y exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, fue entrevistada por Gustavo Vaneskahian en el programa Quien es quien de Canal 5, donde afirmó que "quien más respaldó a la Policía en este país fue el Frente Amplio".

Antes de esa declaración, la legisladora había sido consultada por el tema del apoyo a los efectivos y el respaldo a su accionar en funciones, con el ejemplo del caso de Santiago Cor, joven fallecido en 2020 al chocar con un árbol cuando lo perseguían dos policías en Durazno.

Topolansky no quiso opinar acerca del caso específico, pero dijo que el argumento de que los efectivos perseguían a alguien que se escapaba de ellos “es el relato de la prensa” y aseveró que “un policía sabe cuál es su función, tiene un reglamento y tiene una cartilla de procedimiento, sabe hasta donde puede tirar de la piola y hasta donde no”.

Sobre el tema del respaldo gubernamental a las fuerzas del orden, la senadora afirmó que para poder hablar hay que mirar “la película entera”.

“Cuando el ministro del interior era Ramírez y gobernaba Lacalle padre hubo la única huelga policial de este país. Razón, que los salarios eran de miseria. Lacalle además tenía un lema, en relación a los funcionarios públicos, 'yo hago como que le pago y ellos hacen como que trabajan'. Un lema muy vidrioso”, manifestó, explicando que la huelga fue por salario, en una época donde los efectivos “tenían que hacer muchísimas horas de 222” y “dormir en la comisaría”.

“En el 2005, cuando llega el FA, lo primero que hace es subir el salario de Policía, que es la primer dignidad para cualquier trabajador, no importa el rubro, es que se lo remunere en relación a lo que hace y cuando el trabajo es de riesgo, más, todavía. Y la gráfica es así, al punto que algunos dejaron de hacer el 222”, afirmó y añadió que en esa época se les dio “otra dignidad” que fue la posibilidad de sindicalizarse”.

“Hoy el sindicato policial, han hecho denuncias importantes, gracias a que gobernó el Frente Amplio. Y yo me acuerdo, el ruido del gallinero. Yo soy parte del gallinero político, no estoy ofendiendo a nadie con este término, yo soy una de las gallinas del gallinero. ¡Cómo cacarearon algunos!, 'que va a haber huelga todos los días', 'que no puede ser, los policías sindicalizados'. Bueno, hoy tienen la herramienta y la han usado muy bien. Entonces, más dignidad para un policía que la buena remuneración y la herramienta de organizarse no hay”, dijo.

La Nicaragua de Schrödinger

La senadora del MPP fue consultada sobre la carta que firmó en junio de este año junto a José Mujica, Jorge Zabalza y otras 140 personas condenando al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y acerca de si hoy respalda el resultado de las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre en el país centroamericano, cuestionadas por numerosos actores y organismos internacionales.

Topolansky dijo que firmó esa carta porque “lo escribió alguien que peleó en Nicaragua contra la feroz dictadura de Somoza” y que por lo tanto “esa persona tiene credenciales para hacerlo”, además de que el documento “era sumamente informado”.

Vaneskahian le preguntó si reconoce a Daniel Ortega como legítimo presidente de Nicaragua, a lo que respondió: “yo no soy quien para reconocer a nadie, yo en eso no me meto”.

Ante la repregunta, formulada preguntando si el líder sandinista es un presidente democrático o un dictador, Topolansky dijo: “No quiero entrar en esa discusión, porque no me interesa. Me parece que no sirve para nada”.

“Porque yo también me tengo que pronunciar sobre Turquía, sobre China, sobre Bielorrusia, sobre este, sobre el otro. (…) Es como cuando yo escucho esto. Toman el conflicto de Colombia y piensan que empezó con las FARC. No, se olvidan de la muerte de (Jorge) Eliécer Gaitán, que fue lo que desencadenó todo. Entonces me lo contás todo y entonces ahí yo puedo discutir contigo”, sostuvo.

No a la cama solar

En calidad de integrante de la comisión de Salud del Senado, a Topolansky se le preguntó por la reunión que mantuvieron con la Sociedad de Dermatología del Uruguay, para avanzar en un proyecto de ley con medidas para contrarrestar el avance del cáncer de piel en el país.

“La preocupación de los dermatólogos es que la gente tome conciencia preventiva del caso. Porque es un cáncer que agarrado a tiempo y con prevención se puede evitar o curar. El problema es cuando uno no lo registra. Estamos en un lugar donde el agujero de ozono es grande, quema, hay otros componentes que pueden mezclarse con por ejemplo la gente que trabaja a nivel rural está poniendo algún producto, que pueda potenciar. (…) Lo importante es que todos los que trabajan en la intemperie, esto es fundamentalmente el agro, la construcción, la pesca, la gente que trabaja en la calle, tenga conciencia que (con) el sol no se puede jugar”, expresó.

Dijo que los expertos piden que se regule el uso de las camas solares. “El problema que estar bronceado al inicio del verano es una moda. Es una parte de la estética. Entonces hay que concientizar que significa como riesgos y quien puede y con que limites puede usar una cama solar y quien no está habilitado para hacerlo”, afirmó, para luego ahondar en que se busca prohibir el uso de este tipo de artefactos para menores de 18 años.

“Porque te podes morir de esta enfermedad. Y la población uruguaya tiene un componente indígena, un componente africano, pero tiene un fuerte componente ario, español e italiano. Y entonces eso genéticamente y por el color de la piel, tiene tendencias desfavorables. Entonces de lo que se trata es de pensar en positivo, no es ni contra el negocio de cama solares ni nada de eso, eso va a seguir existiendo”, manifestó la legisladora.