Política

Topolansky: “No se puede pasar página por decreto. Algunos no saben dónde están sus hijos”

La senadora del MPP, Lucía Topolansky, criticó la demora en la vacunación por parte del gobierno y sembró dudas respecto a la eficacia del lema “libertad responsable” que promovió el gobierno. Además, cuestionó la iniciativa del Foro de Montevideo para que liberen a los presos de Domingo Arena, y adelantó que no le interesa leer el libro de Pablo Vierci, “La redención de Pascasio Báez”.

“El uruguayo entendió la pandemia y trató de cuidarse lo más posible. La limitación estuvo en la cuestión económica. El que podía quedarse en su casa porque podía quedarse en su casa, porque tenía con qué, en general se quedó, y el que tenía que salir para sobrevivir, salió. Ahí jugó la solidaridad de la gente, y las ollas populares, que paliaron el hambre de mucha gente. No me pongo a dirimir si fue por el concepto de ‘libertad responsable’ que sacó el gobierno, o porque la gente es así. El concepto no es ninguna cuestión novedosa. La libertad siempre tiene que ser responsable”, dijo Topolansky en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

“Se debió haber empezado a vacunar antes. Al principio se durmió el gobierno con el sistema Covax. Nosotros nos enterábamos que había gente en la mutualista haciendo gestiones por las vacunas. Nosotros planteamos el tema de la demora de las vacunas en el Parlamento y cuando agitamos el avispero, se empezaron a mover. Por eso nosotros colaboramos con eso. No lo van a reconocer, pero no me importa. Nosotros tuvimos que ver con que se acelerara la cosa”, agregó.

La exvicepresidenta dijo que el gobierno sostiene que la LUC es “popular”, pero cuando ella le pregunta a alguien por la calle, la gente desconoce la ley. “¿Qué me preocupa? Están los temas de vivienda generan una preocupación, no porque haya un mecanismo de alquiler sin garantías, porque no es eso lo que cuestionamos, sino el desalojo exprés”, dijo.

Bianchi le preguntó si compartía que la LUC “privatiza la escuela pública”, como dice un spot a favor de la derogación de los 135 artículos más polémicos de la ley. “Eso de privatizar la escuela pública corren por cuenta de la comisión de referéndum… Yo no estoy ahí, no sé cómo lo discutieron. Lo de la enseñanza me preocupó cuando se sacó la representación docente de los tres subsistemas, porque los docentes son cruciales en la enseñanza”, dijo. “Puede haber desinformación sí, porque una ley con tantos temas… por eso estamos saliendo a informar”.

Topolansky dijo que no le consta que ex miembro del MLN hayan firmado la carta del Foro de Montevideo que solicita la liberación de presos en Domingo Arena, como dijo la escritora Mercedes Vigil. “Este país es libre, puede firmar el que se le cante. Y se la pueden llevar al presidente. Pero también hay muchas familias -muchos se han ido muriendo- que no saben dónde están sus hijos, entonces es como la (situación) de España, la de Alemania, donde

hoy por hoy se siguen haciendo juicios. Te darás cuenta que en Uruguay esto es mucho más nuevo. No se puede por decreto pasar página. Capaz que quien tuvo más sensatez en estos temas fue Mandela y el invento que hizo de la justicia restaurativa”, sostuvo.

Finalmente, la senadora emepepista dijo que no leyó ni piensa leer el libro “La redención de Pascasio Báez”, de Pablo Vierci. El periodista le preguntó si, tal como dice Vierci, no ha habido una suficiente autocrítica de parte del movimiento guerrillero MLN-T sobre su actuación en los años 60 y comienzos de los 70. “Hay como una obsesión de ciertos sectores de la sociedad con la palabrita autocrítica, pero no es algo parejo para toda la sociedad. Cuando el FA perdió el gobierno se le reclamó una autocrítica, ahora cuando el Partido Colorado después de 93 años de gobernar este país perdió el gobierno, nadie le reclamó una autocrítica. Siempre es parcial”, dijo.

Y añadió: “Nosotros siempre lo dijimos: no tenemos problema de hablar de todas las cosas. Pero hay que poner en contexto y tienen que estar todos los actores. Recuerdo muy bien una entrevista hace unos años a Fernández Huidobro y él decía eso, con razón: que en esa mesa esté la Embajada de Estados Unidos, civiles, militares, empresarios, políticos, todos los que estuvieron. Pero no solo unos, porque si no, caemos en la teoría de los dos demonios y en parcialidades”.