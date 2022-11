Política

Topolansky: “Cuando fui vicepresidenta hubo sectores feministas que no me dieron la hora”

Lucía Topolansky respaldó a José Pepe Mujica, quien en una entrevista con El Observador se refirió a los precandidatos presidenciales por el Frente Amplio y dijo que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, “tiene un don a favor: es mujer y eso está de moda”.

El frenteamplista fue criticado por la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio, que emitió un comunicado en rechazo a los dichos del exmandatario.

La exvicepresidenta de la República y esposa de Mujica dijo al programa 12 PM de Azul FM que no le da “ninguna importancia” porque “son las expresiones típicas del transcurso político” y, señaló, además, que se trata de un comentario “típico de Pepe”.

En lo que respecta al movimiento feminista y las repercusiones que generaron los dichos, sostuvo que “en este momento no se puede decir ninguna cosa con cierta ironía, con cierta altura”. “Cuando yo fui vicepresidenta de la República, fui la primera mujer en la historia de este país, hubo muchos sectores feministas que no me dieron la hora porque yo no soy de las personas que acata un pensamiento”, señaló, al tiempo que acotó que no se ofendió.