Todos por Elliot: recaudan fondos para operación de niño con cardiopatía congénita

Elliot, un niño de cuatro años, atraviesa una cardiopatía congénita, lo que implica una cirugía en el exterior “para poder seguir con una vida sana y feliz”.
En su cuenta de Instagram, @todosporelli, se comenta cómo es el procedimiento que deberá seguir para lograr operarse. El costo estimado para “cubrir los gastos médicos” es de US$ 60.000.
“Cada aporte, por pequeño que sea, me acerca al sueño de correr, jugar y vivir sin límites”, señala.
“Gracias por ayudarme a latir con más fuerza”, agrega. Según informaron, por el momento se logró superar el 63% del total de la donación.
Las colaboraciones se pueden hacer a través de las siguientes vías:
- Cuenta Prex: 21388408, a nombre de Eunice Silva
- Red Pagos: colectivo N° 86915, a nombre de Todos por Elliot
- Cuenta BROU: 110457809-00002, a nombre de Eunice Silva
- Paypal: Rafael Silverio Heineck / [email protected]
