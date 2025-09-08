Contenido creado por Julian Moreno
Todos por Elliot: recaudan fondos para operación de niño con cardiopatía congénita

La intervención deberá llevarse a cabo en el exterior “para poder seguir con una vida sana y feliz”, lo cual tiene un costo de US$ 60.000.

Elliot, un niño de cuatro años, atraviesa una cardiopatía congénita, lo que implica una cirugía en el exterior “para poder seguir con una vida sana y feliz”.

En su cuenta de Instagram, @todosporelli, se comenta cómo es el procedimiento que deberá seguir para lograr operarse. El costo estimado para “cubrir los gastos médicos” es de US$ 60.000.

“Cada aporte, por pequeño que sea, me acerca al sueño de correr, jugar y vivir sin límites”, señala.

“Gracias por ayudarme a latir con más fuerza”, agrega. Según informaron, por el momento se logró superar el 63% del total de la donación.

Las colaboraciones se pueden hacer a través de las siguientes vías: 

  • Cuenta Prex: 21388408, a nombre de Eunice Silva
  • Red Pagos: colectivo N° 86915, a nombre de Todos por Elliot
  • Cuenta BROU: 110457809-00002, a nombre de Eunice Silva
  • Paypal: Rafael Silverio Heineck / [email protected] 

