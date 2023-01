Todos juntó al “corazón del gobierno” en La Paloma y llamó a salir a defender la gestión

Política

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

El último encuentro en el balneario La Paloma de Todos, sector formado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que aglutina bajo su paraguas a las listas 71, 404 y 40 había sido en enero de 2020, cuando el ahora primer mandatario se despidió de la militancia partidaria para asumir el desafío de gobernar a partir del 1° de marzo de ese año.

Tres años después, nuevamente el clásico encuentro en el balneario rochense que fue impulsado por el exsenador José Carlos Cardoso y el expresidente Luis Alberto Lacalle en la década de 1990, volvió a reunir este sábado a cientos de militantes y a muchas de las principales figuras del Partido Nacional (PN) que forman parte del Gobierno.

En la Posta de la Laguna estuvieron presentes ministros (Javier García, Omar Paganini, Martín Lema, Azucena Arbeleche, Luis Alberto Heber, José Luis Falero, Pablo da Silveira), subsecretarios, intendentes y la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

También estuvo en el encuentro la presidenta de la Departamental de Montevideo y posible precandidata a la presidencia Laura Raffo y el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde.

El primero en hacer uso de la palabra fue el locatario Alejo Umpiérrez, actual intendente de Rocha, que en un breve discurso resumió la posición del oficialismo de cara a 2023: “Este es un año en el que tenemos que poner toda la carne en el asador. Es un año de gestión. Hay que apretar el acelerador en 2023 y recuperar el centro del ring, para pasar a la ofensiva”.

“El partido se juega ahí. Hablar de candidaturas en tiempo de gestión sería un error estratégico, la gente no nos lo perdonaría. No hay candidato sin gestión. La gestión es el centro. Después vendrá el candidato apoyado sobre ese soporte para lanzarse para un nuevo período de gobierno. La oposición puede jugar todo lo que quiera en términos electorales, porque no tiene otra cosa que hacer. Todos los días pegar, pegar y pegar, pegando palos de ciego. No se nos pega sobre la gestión, sino sobre algunos insucesos sobre los cuales deberíamos también hacer autocrítica. Legisladores, senadores, ministros y militantes tendríamos que haber salido más duramente en defensa de Luis (Lacalle). La fortaleza y el capital político es él, acá más allá de candidatos hay un líder indiscutido: nuestro presidente de la República”, agregó Umpiérrez, que añadió que 2023 “será un año de lucha territorial”, aunque se pueda ser “combatiente de redes”.

Rebaja “inédita” y rumbo claro

A su turno, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recordó “todos los sueños que había en el último encuentro en La Paloma” y que hubo que recalcular por una pandemia que “acorraló al mundo y también al Uruguay”.

“Acá está hoy el corazón del gobierno, los incondicionales. Estos son los momentos de hablar de gestión y de gobierno. En el medio de la pandemia no nos podíamos imaginar la situación que estamos, los niveles de crecimiento económico, de oportunidades y de desarrollo, gracias a que hubo un manejo responsable y sensible”, comenzó Delgado.

El político realizó un racconto de los logros del gobierno de coalición en los casi tres años de gestión y adelantó que el 2 de marzo el presidente Lacalle Pou anunciará “una rebaja de impuestos inédita en Uruguay”.

“Eso nos hace diferentes a los gobiernos anteriores. Vieron que se podía gobernar mejor. Los gobiernos anteriores a pesar del crecimiento económico permanente y el viento de cola, aumentaron impuestos explicita e implícitamente. El 2023 es el momento y el año del despegue. El año pasado se bajó la informalidad y terminamos con 35.000 puestos de trabajo más que en 2019”, destacó Delgado.

En su discurso, el secretario de Presidencia destacó el rol del Ministerio de Desarrollo Social, se acordó del Frente Amplio y de la realidad nacional antes de asumir la responsabilidad de gobernar: “Agarramos el país el 1° de marzo de 2020 con 500.000 uruguayos en la pobreza o en situación de vulnerabilidad. Había 200.000 uruguayos en asentamientos y 194.000 sin empleo. Eso para 15 años de crecimiento económico es casi inmoral”.

Sobre su potencial candidatura, el dirigente de la lista 404 dijo que “más allá de lo que se venga con ingenierías electorales, “la bandera es el gobierno, que es mucho más grande que cualquier abanderado”.

Por su parte, el ministro de Defensa y líder de la lista 40, Javier García, se tomó su tiempo para responder a las afirmaciones realizadas por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, sobre de que el gobierno “no tiene rumbo”. También el secretario de Estado mencionó al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

“Se han inventado ese relato, que además no se lo creen”, dijo el secretario de Estado. “Señora Cosse, señor Pereira y señor Orsi, el rumbo está claro y es la libertad. Puede pasar una de dos cosas: o que no lo entienden o que no lo comparten. Y yo creo que lo entienden, pero no lo comparten y está bien que no lo compartan”, apuntó García, que provocó el aplauso de los cientos de militantes.

Heber, posteriormente, hizo hincapié en defender no solo la gestión, sino también en mantener “la coalición, que no es poca cosa”.

El ministro valoró la victoria del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), instancia que comparó con la derrota sufrida por el gobierno de Luis Alberto Lacalle en el referéndum de la Ley de Empresas Públicas en 1992.

“La coalición en el período del año 1990-1995 duró un año y medio. Nos quedamos sin mayorías al año y medio del Gobierno. Ahora estamos transitando el cuarto año y la coalición goza de buena salud”, reivindicó Heber, que insistió en las lecciones aprendidas por parte de los blancos con respecto a la gestión de Lacalle Herrera.

“El proyecto de reforma de seguridad social no lo pateó para adelante Luis (Lacalle Pou), como lo patearon en la administración anterior. Asumió, eso hace un conductor que asume responsabilidades y enfrenta los problemas. Este es un gobierno exitoso porque mantiene a la coalición, porque se anima a la reforma educativa y de la seguridad social. Yo estoy orgulloso del presidente, que no tiene pelos en la lengua y cuando tiene que decir dictadura dice dictadura. Me sentí muy identificado en estos días (por la participación de Lacalle Pou en la cumbre de la Celac), lo vi brillar a Luis. Lo vi muy herrerista”, finalizó Heber, que despertó una risa cómplice del público presente tras la afirmación.

En último lugar, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, llamó al resto de los oradores al estrado antes de brindar su discurso.

Unión histórica y un liderazgo

Junto a Heber, García y Delgado, la vicepresidenta y líder del sector Futuro Nacional reivindicó también el liderazgo de Lacalle Pou.

“Todos fue un sector que con el liderazgo del actual presidente modernizó la forma de encarar la política nacional. Eso hizo que todo un partido entendiera que estábamos viviendo otros tiempos, que el Partido Nacional tenía que dar ese salto a la modernidad. Estamos asistiendo a la construcción de un tiempo diferente con el liderazgo del presidente de la República. Siento que entre todos se empezó cultivar una nueva cultura de unión en el Partido Nacional. Es la primera vez en la historia que el gobierno del PN está todo unido bajo un mismo liderazgo, el de Luis Lacalle Pou”, puntualizó Argimón.

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10