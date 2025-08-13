Todo lo que está mal: músico fallece tras comer un choripán con brócoli

Curiosidades

El músico italiano Luigi Di Sarno, de 52 años, falleció el pasado 6 de agosto tras comer un sándwich de salchicha y brócoli en un food truck en la ciudad cosentina de Diamante.

Mena Di Sarno, hermana del fallecido, dijo al medio InterNapoli que Luigi se sintió mal, fue atendido en un hospital y luego recibió el alta. Sin embargo, poco más tarde volvió a descompensarse. Según Mena, su hermano cayó de rodillas en la acera y murió antes de que pudieran internarlo de nuevo.

El caso se viralizó al día siguiente, luego de que otras nueve personas fueran hospitalizadas con cuadros clínicos similares. Dos menores y dos mujeres de aproximadamente 40 años fueron internados en el área de cuidados intensivos. Los síntomas de todos ellos sugieren botulismo, por lo que a los pacientes se le administró el suero contra la toxina botulínica, según informo el periódico Il Mattino.

El alcalde de Diamante, Achille Ordine, recurrió a las redes sociales para tranquilizar a la población, luego de que la situación se hiciera viral. El gobernante anunció que se había clausurado preventivamente el carro de comidas sospechoso y se habían recogido muestras de alimentos para su análisis. Las autoridades sanitarias continúan investigando el posible brote de botulismo en la región.

Di Sarno era un artista conocido y apreciado, en las redes sociales muchos comentarios lo recuerdan por su trabajo y por su relación con las personas. La fiscalía local abrió una investigación.

El botulismo es un trastorno grave que puede ser mortal debido a la producción de toxinas por Clostridium botulinum. Generalmente, se produce por el consumo de alimentos mal procesados o conservados, como alimentos enlatados, productos envasados al vacío o verduras en aceite.