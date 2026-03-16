Locales

Todo de corrido: calor, lluvia y “frente frío”; todo en la misma semana

El fin del verano y el arranque del otoño parecen venir signados por el “subibaja térmico” que caracterizó los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026.

Esta mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis se refirió en el programa radial Informativo Sarandí a lo que se espera para la corriente semana en materia de tiempo atmosférico.

En ese sentido, vaticinó un panorama cambiante.

Según Ramis, este lunes será plenamente veraniego, con máximas previstas de 32 grados para el sur del país. Y después, la situación se complica.

“Mañana llueve en todo el país”, anunció el experto, quien adelantó que “en Canelones y Montevideo se producirían acumulados de hasta 20 milímetros”.

Ese mismo día “llega un frente frío que se empieza a notar recién el miércoles”, con una caída notoria de la temperatura, con máximas de 23 y 25 grados el miércoles y el jueves en el sur del país.

El viernes se registraría un cierto repunte, ya que el mercurio podría alcanzar los 27 grados. Sin embargo, el sábado el agua regresa y vuelve a impulsar hacia abajo.

De acuerdo con lo previsto por Ramis, el sábado habrá “tormentas y lluvias” con una máxima de 24 grados, y el domingo tendremos “chaparrones” y una temperatura máxima también de 24 grados.