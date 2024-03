Todo con V: se internó para sacarse la vesícula y le hicieron una vasectomía

Curiosidades

Jorge Base tiene 41 años y reside en la provincia argentina de Córdoba. Días atrás ingresó al Hospital Provincial Florencio Díaz para someterse a una cirugía de vesícula. Sin embargo, asegura que fue víctima de un tremendo error médico: le habían hecho una vasectomía, procedimiento de anticoncepción masculina de carácter permanente.

“No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigne, que ya está”, dijo Base en declaraciones al programa Arriba Córdoba, emitido por la televisora local El Doce.

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, expresó.

El damnificado es padre de dos varones, y con su pareja tenían pensado procrear nuevamente, con la esperanza de tener una niña.

En el hospital le explicaron que, en teoría, la vasectomía puede ser reversible, pero esa posibilidad no aplicaría en su caso. “Me dijeron que por mi edad y el tamaño del conducto, ya no tiene sentido”, lamentó.

Tras recibir la noticia, Base regresó al quirófano para ser operado de la vesícula, razón por la que había sido internado. En el reportaje televisivo, aseguró que en el centro de salud no le dieron mayores explicaciones sobre lo ocurrido.

“Me dijeron que en el momento en el que me operaron, en el quirófano no hacían operaciones de vesícula sino de lo que me hicieron; esto fue el miércoles”, detalló.

Aparentemente el error se produjo en la redacción de la orden médica, y se procura establecer quién cometió el grave gazapo. “Recién me enteré cuando vino la médica a revisar cómo había salido todo y advirtió la situación”, recordó el hombre.

“Es muy raro porque en mi carpeta decía ‘vesícula’ por todos lados; lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”, aseguró el paciente.

“No quiero apuntar con el dedo, pero acá nadie se responsabilizó. Se enfocan en decirte: ‘Bueno, no te hagas drama, que por inseminación podés tener un hijo igual’”, se quejó.

De acuerdo con el citado medio, el hospital donde ocurrieron los hechos abrió una investigación sobre el incidente.