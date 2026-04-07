Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul dejó un atacante muerto y cuatro heridos

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Un intento de ataque contra el consulado de Israel en Estambul terminó con un atacante muerto, dos detenidos y dos policías heridos, según confirmaron este lunes las autoridades turcas. El incidente ocurrió poco antes de las 12.40 hora local en el distrito de Levent, donde se ubica el edificio que en su séptimo piso alberga la oficina diplomática israelí.

De acuerdo con el gobernador de Estambul, Davut Gül, los tres hombres llegaron provistos de fusiles de asalto e intentaron forzar el ingreso al edificio. El tiroteo comenzó cuando agentes de seguridad y policías apostados en la entrada les dieron el alto. “Eran tres atacantes. Uno ha muerto y dos han quedado heridos y detenidos”, precisó el funcionario, quien agregó que los dos uniformados heridos lo fueron de forma leve.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi, informó a través de la red social X que los tres atacantes viajaron desde Izmit, ciudad ubicada a unos 80 kilómetros de Estambul, a bordo de un vehículo alquilado. Çiftçi señaló que los individuos fueron identificados, que dos de ellos eran hermanos y que uno tenía antecedentes por delitos de drogas. Además, indicó que al menos uno de ellos tenía vínculos con una organización religiosa radical.

La cadena turca NTV identificó esa organización como parte de la red del grupo islamista Estado Islámico (EI) en Turquía, aunque las autoridades no lo confirmaron oficialmente. El gobierno turco abrió una investigación judicial para determinar los móviles del ataque.

La oficina diplomática israelí en ese edificio lleva más de dos años y medio sin actividad, según precisó el propio gobernador Gül. Israel retiró a todo su personal diplomático de Turquía a finales de octubre de 2023 por “razones de seguridad”, luego de que el gobierno del presidente Erdogan condenara con dureza la ofensiva israelí en Gaza.

Las relaciones entre ambos países se encuentran en uno de sus momentos más tensos. En Turquía son frecuentes las manifestaciones contra la política de Israel en Gaza y Cisjordania, y contra su papel en el conflicto con Irán. En ese contexto, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo reforzado alrededor de representaciones diplomáticas israelíes y de centros religiosos y culturales de la comunidad judía del país.

Con información de EFE.