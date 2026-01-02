Tiroteo en Ituzaingó: murió joven de 21 años y dos hombres ingresaron heridos a hospital

Policiales

Un hombre fue asesinado y otros dos resultaron heridos de arma de fuego tras un hecho registrado en la vía pública, en inmediaciones de Carreras Nacionales y Dámaso Antonio Larrañaga, en el barrio Ituzaingó, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte policial al que accedió Montevideo Portal, dos hombres ingresaron a una casa con heridas de armas de fuego; uno de ellos habría efectuado un disparo antes de entrar, que impactó en un hombre de 58 años que se encontraba en una vivienda lindera.

Los tres hombres fueron trasladados a centros de salud. Un joven de 21 años, que fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en tórax y miembro inferior, murió en el hispital pese a ser operado.

Otro de los lesionados, de 22 años, fue diagnosticado con herida de arma de fuego en región occipital y permanece internado en estado estable. El tercer involucrado, de 58 años, fue asistido por una herida de arma de fuego en miembro inferior.

Durante las actuaciones en el lugar, el personal policial incautó un arma de fuego calibre 9 mm, modificada, con numeración ilegible y municiones, que quedó a disposición de Policía Científica.

La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios. La Fiscalía de Homicidios de 4.º turno dispuso la aplicación del protocolo de autopsia y la posterior entrega del cuerpo a los deudos, además de otras diligencias para el esclarecimiento del hecho.