Tiroteo en EE.UU.: un muerto y tres heridos en un centro comercial durante Nochebuena

Una persona murió y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en un centro comercial de Colorado Springs (Colorado, EE.UU.) en Nochebuena, informó este lunes la policía local.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:30 hora local en el Citadel Mall, donde se desató una pelea entre dos grupos de personas que derivó en un tiroteo.

El Departamento de Policía de Colorado Springs informó en redes sociales que sus agentes encontraron en el centro comercial a un hombre fallecido por herida de bala.

