Tiroteo en Dinamarca: 3 muertos, 4 heridos graves y 27 lesionados leves

La policía danesa informó hoy de que el tiroteo en un centro comercial de Copenhague con tres muertos y cuatro lesionados graves dejó además otros 23 heridos leves, por lo que la cifra total de afectados asciende a treinta.

En un comunicado, la policía de Copenhague precisó que tres de los heridos fueron atendidos por posibles balas perdidas en el lugar de los hechos, tras lo cual fueron trasladados a sus casas, mientras que otras veinte personas sufrieron lesiones leves al abandonar el centro comercial.

