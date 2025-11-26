Internacionales

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: asesinaron a dos agentes de la Guardia Nacional de EE.UU.

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales. “La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Los disparos se produjeron en la esquina de la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

Trump prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto” por ello.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su red Truth Social, antes de que los agentes fallecieran.

Con información en EFE





