Tiró un hueso y a través de la reja robó dos cachorras buldogs francesas; quedó filmado

Un delincuente robó dos perras de tres meses una vivienda en el barrio de Sayago y quedó registrado en video por las cámaras de seguridad de la casa.

En las imágenes que fueron divulgadas por el periodista Miguel Chagas se ve como el hombre toma a través de las rejas a los dos animales y los deposita en un carrito de feria con ruedas.

El hecho ocurrió en las calles Batlle y Ordoñez e Ignacio Rivas. Las cachorras robadas son de la raza bulldog francés.

En diálogo con Subrayado, el dueño de las mascotas contó que cuando llegó de ir a comprarle casas de madera para las cachorras, se dio cuenta que no estaban.

“Cuando llego veo que están el padre, la madre y la abuela. Me llamó la atención. Qué raro no están las chiquitas, que viven jugando acá. Me fijo en las cámaras y clarito. Se lo ve metiendo la mano, con una práctica bárbara. Le tiró un par de huesos y salió con aquel carro que está allí", sostuvo el dueño.

