Tifón de fuerza extrema llega a Japón: 3 muertos y 41 heridos en primer contacto

El tifón Shanshan, categorizado como “muy fuerte”, tocó tierra este jueves en la isla principal de Kyushu, en el suroeste de Japón, donde ha dejado al menos tres muertos, un desparecido y decenas de heridos, además de causar destrozos en más de un centenar de viviendas.

Al menos tres personas fallecieron y una permanece desparecida, mientras que otras 41 han resultado heridas en Kyushu, de ellas 9 en la prefectura de Kagoshima, 30 en Miyazaki, una en Fukuoka y otra en Kumamoto, según las últimas cifras proporcionadas este jueves por el portavoz del Ejecutivo japonés, Yoshimasa Hayashi.

El desaparecido sería un hombre de unos 60 años que cayó al mar en el puerto de Kagoshima en la víspera mientras trataba de amarrar su barco, según detalló la cadena pública NHK.

Las imágenes distribuidas este jueves por la citada emisora muestran inundaciones y viviendas con parte de su fachada levantada después de que el tifón tocara tierra cerca de la ciudad de Satsumasendai, en la prefectura de Kagoshima, alrededor de las 8:00 del jueves (23:00 GMT del miércoles).

En su arribo al país, el ciclón produjo ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora.

La JMA pidió a la población extremar la vigilancia sobre todo ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas.

Después de tocar tierra, el tifón comenzó a desplazarse hacia el norte/noreste, a una velocidad de unos 15 kilómetros por ,y se espera que pueda llegar a Tokio entre el día 2 y 3 de setiembre, en su avance hacia el norte del país.

Mayor alerta meteorológica

La alerta especial emitida el miércoles afecta a la prefectura de Kagoshima y al sur de la de Miyazaki, e incluye una advertencia a los ciudadanos para que se preparen para fuertes vientos y oleajes, cuya combinación en zonas costeras puede provocar las llamadas marejadas ciclónicas, que suceden cuando las rachas de aire hacen que el agua se eleve por encima del nivel del mar, inundando las zonas costeras.

Esta alerta especial, aunque es algo más común en la prefectura más meridional del país, Okinawa, solo se ha activado una vez con anterioridad en las islas principales del archipiélago, precisamente también en Kagoshima cuando el tifón Nanmadol golpeó la región en septiembre de 2022 dejando 4 muertos y más de 100 heridos.

Solo en Kitakyushu, las autoridades han dado la orden de evacuación para 103.813 personas en unos 55.000 hogares.

Daños en viviendas y transporte

En Miyazaki, el tifón causó daños en unas 160 viviendas y edificios, donde se despegaron fachadas, estallaron ventanas y se inundaron zonas bajas. Algunos objetos se desprendieron poniendo en peligro a los viandantes y numerosos semáforos no funcionaban hoy en esta zona.

