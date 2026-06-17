Tiene cuatro años, es el único uruguayo con síndrome de WAGR y sin especialistas tratantes

Montevideo Portal

El niño uruguayo Giovanni Bagez nació con una rara enfermedad conocida como el síndrome de WAGR. De acuerdo con los estudios médicos realizados en su momento, el menor de cuatro años es el único que padece dicha patología en el país.

En pocas palabras, el síndrome WAGR es un trastorno genético causado por la pérdida de material en el cromosoma 11. Su nombre es un acrónimo que, en inglés, engloba las cuatro características que definen a la enfermedad.

La W es por el tumor de Wilms, dado que el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar este cáncer en el riñón. Los últimos estudios alertan que esto sucede, sobre todo, en la etapa infantil.

La A refiere a Aniridia, que es la ausencia parcial o total del iris, por lo que provoca graves problemas de visión. La letra G refiere a las anomalías genitourinarias, que son malformaciones en los riñones o en el aparato reproductor, como testículos no descendidos o genitales ambiguos.

Finalmente, la R quiere decir retraso en el desarrollo, tanto a nivel cognitivo como motor. En la situación de Giovanni, su enfermedad precisa de un equipo altamente especializado que haga el seguimiento médico.

Al ser el único caso en el territorio nacional, los médicos locales no tienen la expertise necesaria para brindarle asistencia. La familia del niño busca reunir los fondos necesarios para viajar al hospital St. Jude, en Estados Unidos, donde Giovanni podrá acceder a estudios, tratamientos y especialistas con experiencia.

La familia ha puesto a disposición diferentes reliquias del fútbol, como la pelota Jabulani del Mundial de Sudáfrica 2010, que fue usada en el partido entre Uruguay y México. La misma está firmada por Luis Suárez y, además, cuenta con camisetas de fútbol firmadas por diferentes jugadores.

En caso de requerir más información o colaborar, se pueden comunicar con la madre del menor, Romina, al 093 453 470.