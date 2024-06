Thelma Fardín por condena a Darthés: “Había perdido la esperanza y la fe en la Justicia”

Internacionales

La actriz Thelma Fardín, denunciante del actor argentino-brasileño Juan Darthés, condenado este lunes por la Justicia de Brasil, brindó una conferencia de prensa tras la noticia en la que destacó que en la jornada su caso “tuvo Justicia”, pero lamentó que esa “no es la realidad” de la mayoría de las denuncias.

“Este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la Justicia. Porque lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo Justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Por eso, esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso”, planteó desde la sede de Amnistía Argentina junto a sus abogados argentino y brasileña.

Asimismo, admitió que se trata de “un día con muchas emociones”. “Estoy muy movilizada”, expresó y agradeció que quienes la acompañaron desde que hizo la denuncia en 2019 y a “todas esas personas que se atrevieron a hablar hace muchos años después de esa conferencia de prensa donde hacía mi denuncia”.

“Gracias porque ese enorme movimiento es el que permitió que hoy estemos acá, a pesar de todas las trabas que han puesto en la rueda”, agregó.

Tras esto recordó que cuando habló públicamente de la violación que sufrió por parte de Darthés por primera vez no sabía “del impacto que se podía generar”. “Pero una vez que se generó ese impacto nos hicimos responsables y seguimos adelante. Por eso hoy, a pesar de lo difícil que fue, y muchos de los que están acá lo saben: nos hemos tenido que sentar en escenarios muy adversos, esto tiene que ser una esperanza”, consideró.

“Aunque piensen que es muy difícil, que a la persona que tienen que denunciar es muy poderosa, que tiene muchas herramientas, hay una posibilidad de reparación en la Justicia. Como es hoy en mi caso y, sobre todo, hay posibilidad de reparación que nos involucra a todos como sociedad, que es la que tenemos que seguir construyendo todos desde la empatía”, amplió.

A continuación, pidió empatía para con cualquier persona que “cuenta su historia” y “su dolor”: “No le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo pudo decir antes”. “La Justicia también la tenemos que construir cada uno de nosotros y tenemos una responsabilidad en ese sentido”, sumó.

“A mí me dijeron que vaya a la Justicia y que espere a ver qué es lo que decía, y al fin la Justicia dice que es culpable. Al fin la Justicia escucha mi palabra, me cree y creyéndome a mí le cree a muchas otras”, celebró con la voz quebrada.

También habló de que “gracias al enorme movimiento de mujeres” ella pudo “romper el silencio” que le había provocado el abuso sexual que sufrió. “Pude salir adelante y pude construir una vida sin ese peso encima. Se imaginan que hoy peso mucho menos. Hoy siento que todo el esfuerzo enorme valió la pena, el esfuerzo de mucha gente que estuvo al lado mío, que me ama y que pasó momentos muy duros”, planteó.

“Es muy difícil llegar hasta acá”, puntualizó y detalló: “Recibí, como saben, muchísimos ataques. Han dicho que lo hacía por la fama, no se me cruza por la cabeza a quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famoso por el hecho más doloroso de su vida. Pero si mi nombre, mi cara y mi voz sirvieron para que muchas otras personas se animen a hablar, me he puesto a disposición para que así sea”.

“Han dicho que robaba, que tenía algún tipo de acuerdo, que sacaba algún tipo de rédito. No solamente no saqué rédito, sino que fui víctima de incontables ataques, pero, sin embargo, eso no me hizo claudicar. Gracias a todo el apoyo que recibí, gracias a que fuimos y somos millones los y las que decimos: no nos callamos más”, completó.

